Трамп заявил, что у него нет инвестиций или собственности в России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никаких деловых интересов в России.

"У меня нет никаких инвестиций в России, вообще ничего. У меня нет собственности в России. Многие думают, что у меня есть офисные здания в Москве. У меня нет собственности в России", — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC

По словам американского лидера, он отправил сенатору Линдси Грэму письмо с доказательствами по данному вопросу.

Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".