Трамп заявил, что у него нет инвестиций или собственности в России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никаких деловых интересов в России.
По словам американского лидера, он отправил сенатору Линдси Грэму письмо с доказательствами по данному вопросу.
Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".