Каракас требует гарантировать безопасность дипломатов в Мадриде

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес потребовала от правительства Испании гарантировать безопасность венесуэльских дипломатов в Мадриде, где у здания посольства проходит акция протеста.

Ранее посол Венесуэлы в Испании Марио Исеа сообщил, что "бесчинствующая толпа" окружила культурный центра посольства южноамериканской страны в Мадриде. По выражению посла, здание "находилось в осаде".

"Мы требуем неукоснительного соблюдения Венской конвенции. Правительство Испании должно гарантировать неприкосновенность наших дипломатов", — написала глава МИД в сети микроблогов Twitter.

Вечером в культурном центре посольства в Мадриде проходило мероприятие под названием "Венесуэла за справедливость и мир", организованное сторонниками нынешнего президента Николаса Мадуро. В то же время у здания собрались от сотни до двухсот митингующих, которые протестовали против политики венесуэльских властей. В ходе митинга к протестующим присоединились еще несколько сот человек – в основном выходцы из Венесуэлы, живущие в Испании.