В Мадриде оттеснили протестующих от культурного центра посольства Венесуэлы

МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Испанская полиция оттеснила протестующих от здания культурного центра посольства Венесуэлы в Мадриде, который в течение нескольких часов осаждали протестующие, сам посол и другие находящиеся внутри люди по-прежнему отказываются покидать здание, поскольку опасаются за свою безопасность.

Посол Венесуэлы в Испании Марио Исеа ранее сообщил, что "бесчинствующая толпа" окружила центр, где находятся около сотни человек.

Как пишет газета El País, к настоящему времени митингующие оттеснены от здания центра на соседние улицы, в районе спокойно, однако посол и другие находящиеся в здании люди отказываются его покидать, утверждая, что опасаются за свою безопасность.

Глава дипмиссии заявил РИА Новости, что в здании находится "сотня человек, в том числе дипломаты и представители организаций, в том числе есть испанцы". "Мы окружены, нам мешает выйти бесчинствующая толпа", — отметил он.

"Собрались более сотни человек, они незаконно проводят свою акцию, которая должна была закончиться в восемь вечера. Они отказываются уходить и ставят условия, чтобы нас освободить. Мы захвачены, в том числе я сам, посол, представители дипкорпуса и испанские граждане", — добавил Исеа. По его словам, он просит помощи испанского правительства, "но оно не действует, как подобает".

Вечером в здании культурного центра проходило мероприятие под названием "Венесуэла за справедливость и мир", организованное "Движением солидарности с Боливарианской Революцией Венесуэлы". В то же время перед зданием собралось от сотни до двухсот митингующих против политики венесуэльских властей. Позднее к протестующим присоединились еще несколько сот человек – в основном выходцы из Венесуэлы, живущие в Испании. Одной из участниц акции удалось преодолеть полицейский кордон и напасть на человека, который попытался покинуть здание. Он получил травмы – у него расцарапана шея.