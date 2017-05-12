Движение Макрона не включило экс-премьера в список кандидатов на выборы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Созданное избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном движение "Вперед, республика" не включило бывшего премьера страны Мануэля Вальса в список кандидатов на предстоящие в июне парламентские выборы, однако не намерено выставлять своего претендента в округе, где будет баллотироваться Вальс.

Ранее социалист Вальс объявил о намерении баллотироваться на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) от движения Макрона. После этого Социалистическая партия начала рассматривать вопрос о его исключении из рядов партии.

В четверг "Вперед, республика" представило первый список кандидатов. Генсек движения Ришар Ферран уточнил, что среди них не будет Вальса.

"Мы пришли к выводу, что это (кандидатура Вальса) не отвечает критериям", — цитирует политика телеканал BFMTV. При этом генсек отметил, что движение не будет выставлять своего кандидата в округе, где будет баллотироваться экс-премьер.

Сообщается, что Вальс намерен идти на выборы как независимый кандидат в департаменте Эсон столичного региона Иль-де-Франс.