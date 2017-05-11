Бывшая член конгресса США признана судом виновной в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывшая член конгресса США Коррин Браун признана судом присяжных виновной по ряду преступных эпизодов мошенничества, сообщило издание Politico.

Браун и экс-руководителю ее офиса Ронни Симмонсу предъявили федеральные обвинения по 24 пунктам. Обвинение доказывало, что Браун руководила мошеннической схемой, в которой она использовала свое служебное положение для того, чтобы собрать более 800 тысяч долларов для несуществующего образовательного благотворительного фонда.

Браун отработала в конгрессе 12 двухлетних сроков, избиралась от штата Флорида. Она покинула конгресс в январе 2017 года.