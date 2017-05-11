Белый дом не в курсе, чтобы Трампа допрашивали по "российским связям"

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом не в курсе, чтобы президента Дональда Трампа допрашивали по "российским связям", заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

На вопрос, был ли какой-либо допрос Трампа в связи с расследованием, Сандерс ответила, что ей об этом не известно.

Ранее Дональд Трамп отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".