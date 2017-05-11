В Белом доме рассказали, когда Трамп потерял доверие к Коми

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп потерял доверию к экс-директору ФБР Джеймсу Коми в последние месяцы, заявила в четверг официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Трамп уволил Коми во вторник.

"Президент потерял доверие к директору Коми в последние несколько месяцев", — сказала она.

По ее словам, последней каплей в этом процессе стало выступление бывшего главы ФБР 3 мая, после чего глава государства "решил его уволить".

"В понедельник президент встретился с генеральным прокурором и его заместителем. Во вторник, 9 мая, замгенпрокурора написал свою рекомендацию генпрокурору, а тот направил рекомендацию президенту", — уточнила Сандерс.