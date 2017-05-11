ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США считают невозможным бездействие в обеспечении кибербезопасности, заявил в четверг советник президента страны по внутренней безопасности Том Боссерт.

Он сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о кибербезопасности.

"Мы видим все более серьезные атаки на наших союзников со стороны врагов. Прежде всего, это государства, но есть и негосударственные игроки. И в этой ситуации не делать ничего — это больше не вариант", — сказал Боссерт журналистам.