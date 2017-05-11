Трамп заявил, что был готов уволить главу ФБР без рекомендации генпрокурора

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был готов уволить главу ФБР Джеймса Коми без рекомендации генпрокурора США.NBC. Телеканал опубликовал выдержки интервью, которое будет показано в вечернем эфире телеканала.
Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми 9 мая. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".