Трамп заявил, что был готов уволить главу ФБР без рекомендации генпрокурора

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был готов уволить главу ФБР Джеймса Коми без рекомендации генпрокурора США.

"Я собирался уволить Коми независимо от рекомендаций", — сказал президент в интервью телеканалу NBC . Телеканал опубликовал выдержки интервью, которое будет показано в вечернем эфире телеканала.

Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми 9 мая. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Коми вел расследование против кампании Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".