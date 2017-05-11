Опрос: движение Макрона выиграет на парламентских выборах во Франции

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Созданное избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном движение "Вперед, республика" и "Демократическое движение" (MoDem) победит на парламентских выборах с 29% голосов, свидетельствуют данные опроса компании Harris Interactive, которые приводит агентство Рейтер.

Ранее движение "Вперед, республика" представило первый список кандидатов на предстоящие в июне парламентские выборы. Как заявил на пресс-конференции генсек движения Ришар Ферран, в первый список вошли 428 человек, поровну мужчин и женщин. По его словам, для 52% кандидатов политика является новым занятием и они никогда не участвовали в выборах.

Согласно результатам опроса, партия "Республиканцы" и "Союз демократов и независимых" (UDI) наберет 20% голосов, столько же наберет партия "Национальный фронт". "Непокорившаяся Франция" наберет 14% голосов, а "Социалистическая партия" — 7%.

Опрос проводился онлайн с 9 по 11 мая, в нем приняли участие 1012 человек старше 18 лет.

Второй тур выборов президента Франции прошел в воскресенье, 7 мая. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед", позднее переименованного во "Вперед, республика" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

Передача полномочий от действующего президента страны Франсуа Олланда преемнику запланирована на утро воскресенья, 14 мая.