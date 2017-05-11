WP узнала возможные причины увольнения главы ФБР

Директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. Архивное фото

Директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение об увольнении главы ФБР Джеймса Коми, потому что был недоволен "бездействием" директора службы в деле об утечках информации федерального правительства, сообщает газета Washington Post.

По информации издания, которое ссылается на источники в Белом доме, "Трамп был недоволен последними заявлениями Коми в Конгрессе, которые посчитал "странными", и расценил поведение Коми как "ханжество". Источники уточнили, что, по мнению американского президента, Коми использовал расследование "российского следа", чтобы "стать мучеником".

Как сообщается, решение об увольнении Коми Трамп принял самостоятельно, без помощи и рекомендаций министра юстиции США Джефа Сешнса и заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна, которому глава ФБР докладывал лично.

После распространения информации о том, что Розенстайн стал "основной движущей силой отставки Коми", и американский президент решил уволить главу ФБР "только по его рекомендации", замминистра юстиции "пригрозил уйти в отставку".

Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.