Глава нацразведки США: напряженность в Турции может возрасти в 2017 году

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Напряженность в Турции может возрасти в текущем году из-за притеснений СМИ со стороны властей, заявил в четверг на слушаниях в сенате директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Напряженность в Турции может усилиться в 2017 году по мере того, как правительство подавляет свободу слова", — сказал он. По его словам, "это может произойти очень быстро".

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

В апреле прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение по отношению к 19 сотрудникам оппозиционной газеты Cumhuriyet, которые обвиняются в членстве и поддержке запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и леворадикальной экстремистской группировки "Революционная народно-освободительная партия — фронт" (РНОПФ).