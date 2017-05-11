РФ продолжит оказывать помощь в урегулировании ближневосточного конфликта

Президент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 11 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 11 мая 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Россия как участник переговорного процесса по ближневосточному урегулированию продолжит оказывать поддержку в налаживании диалога между Палестиной и Израилем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия, в том числе и как участник ближневосточного квартета наряду с ООН, Соединенными Штатами и Евросоюзом, продолжит оказывать всестороннюю поддержку в возобновлении прямого диалога между палестинцами и израильтянами", — сказал он журналистам по итогам переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом.