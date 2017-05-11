МВФ приветствует проевропейскую позицию Макрона

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд приветствует проевропейскую позицию избранного президента Франции Эммануэля Макрона и рассчитывает на сотрудничество, заявил журналистам представитель МВФ Уильям Мюррей.

"Мы приветствуем акцент, который делает президент на укрепление европейского проекта", — сказал Мюррей.

"Мы рассчитываем продолжить наше крепкое и эффективное сотрудничество с Францией. Президент Макрон избирался на крепкой проевропейской платформе и выступал за более глубокую интеграцию еврозоны", — напомнил он.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

Передача полномочий от уходящего президента Франсуа Олланда преемнику запланирована на утро воскресенья, 14 мая.