Аваков рассказал о своей одежде с символикой СССР

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что хранит одежду с символикой СССР, сообщает "Укринформ".
Аваков отметил, что считает бессмысленным обсуждение снимка и не видит поводов для осуждения Глуховеря и сомнений в его верности Украине.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов.