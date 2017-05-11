Аваков рассказал о своей одежде с символикой СССР

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что хранит одежду с символикой СССР, сообщает "Укринформ".

Тем самым глава ведомства выступил в защиту нового начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховеря, которого украинские соцсети раскритиковали из-за фотографии в свитере с надписью "СССР".

Аваков отметил, что считает бессмысленным обсуждение снимка и не видит поводов для осуждения Глуховеря и сомнений в его верности Украине.

"У меня есть плащ красного цвета до пят сборной СССР по велотреку, которую я в свое время спонсировал. И это основание для того, чтобы нести этот бред? Этот человек — патриот до мозга костей!" — заявил Аваков.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов.