СМИ: в Киргизии члена ИГ* приговорили к 17 годам тюрьмы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Суд в Бишкеке приговорил члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к 17 годам тюрьмы, передает в четверг агентство 24.kg со ссылкой на постановление Первомайского районного суда столицы Киргизии.

По информации агентства, суд установил, что в июне 2016 года 25-летний подсудимый, обладая навыками изготовления самодельных взрывных устройств, под влиянием некоего Хатамова вступил в ряды террористической подпольной ячейки ИГ*. Основной целью группировки являлось совершение разбойных нападений и диверсионно-террористических акций на территории Бишкека и Чуйской области с использованием огнестрельного и холодного оружия, а также самодельных взрывных устройств.

"Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично и рассказал, что поддерживал дружеские отношения с Хатамовым. Суд признал подследственного виновным, мужчина получил 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, осужденный совершал разбойные нападения для незаконного обогащения и финансирования деятельности единомышленников, а также лиц в местах лишения свободы, с которыми группировка поддерживала тесные контакты.

*Террористическая организация, запрещенная в России.