Стало известно, чему будут посвящены слушания в сенате с и.о. директора ФБР

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Глава комитета по разведке сената США Ричард Бур заявил, что "вынужден всех разочаровать", поскольку слушания в сенате с и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбом не будут посвящены расследованию в отношении России.

"Я понимаю, что много людей сегодня надеются, что мы сфокусируемся исключительно на расследовании в отношении России и их вмешательстве в выборы. Позвольте мне всех разочаровать заранее", — начал Бур.

Он продолжил, что "в то время, как комитет однозначно рассматривает российское вмешательство в наши выборы как значительную угрозу, цель сегодняшних слушаний — пересмотреть… и обозначить ряд вызовов, с которыми мы сталкиваемся как нация".

Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".