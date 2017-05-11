Экс-глава американской разведки заявил о росте киберугрозы для США

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Экс-глава национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что в стране растет угроза национальной безопасности со стороны киберпреступников.

"В прошлом мы находили некоторое успокоение в том, что те субъекты, которые могут нанести нам наибольший ущерб, имею в виду Россию и Китай, не имеют намерения делать этого, тогда как те, у кого есть гнусные намерения, террористы и киберпреступники, не имеют возможностей для этого. Но проблема в том, что разрыв между ними сокращается", — сказал Клэппер на слушаниях в комитете по вооружениям конгресса США.

На вопрос сенаторов, растет ли в настоящее время киберугроза для США, он ответил утвердительно. Клэппер также отметил, что США должны наращивать возможности по своей киберзащите и готовности отражать и предупреждать кибератаки.