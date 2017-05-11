"Оппозиционный блок" заявил об избиении радикалами своего депутата

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Парламентский "Оппозиционный блок" заявил, что радикалы избили председателя городского отделения партии в городе Черновцы Руслана Тулика из-за того, что он выложил в соцсетях фотографии празднования Дня Победы.

"После обнародования фотографий празднования Дня Победы на своей странице в соцсетях Руслан Тулик начал получать комментарии агрессивного и угрожающего характера от радикально настроенных лиц. Данные угрозы были реализованы — около десятка людей в камуфляжной форме зверски избили Руслана Тулика", — говорится в сообщении на сайте партии в четверг.

"Оппозиционный блок" считает, что радикалы действовали под руководством депутата Черновицкого областного совета фракции "Самопомощь" Ольги Кобевко.

"Организатором и непосредственным участником этих событий оказалась врач Черновицкой областной клинической больницы, депутат Черновицкого областного совета фракции "Самопомощь" Ольга Кобевко, которая раздавала команды радикалам и снимала все на мобильный телефон", — говорится в сообщении.

Как отмечается, депутат госпитализирован в тяжелом состоянии, с сотрясением мозга и многочисленными ушибами в нейрохирургическое отделение больницы города Черновцы. Заявление о нападении подано в полицию.

В четверг в партии заявили, что неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока" в Днепре. При этом ранее сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в украинском парламенте Александр Вилкул, который выступил организатором марша Победы (аналога акции "Бессмертный полк") в Днепре, обвинил городские власти в организации провокаций, которые привели к столкновениям 9 мая.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".