СМИ: Эр-Рияд оплачивал кампанию противников закона о терактах 11 сентября

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия оплачивала значительную часть кампании, организованной противниками закона США, позволяющего пострадавшим и родственникам жертв атак 11 сентября подавать в суд на Эр-Рияд, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, кампания по лоббированию началась спустя месяц после голосования за законопроект. В рамках этой кампании противники закона оплачивали визиты ветеранов в Вашингтон, а также предупреждали законодателей о "нежелательных последствиях", однако происходило это не без участия властей Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что в США есть закон, требующий от организаторов лоббистской деятельности сообщать о получении денег от иностранных государств или политических партий, некоторые из организаторов кампании вовремя не проинформировали минюст США о роли Саудовской Аравии.

За два дня до 15-й годовщины трагедии самого масштабного теракта в истории США 9 сентября палата представителей США проголосовала за законопроект JASTA (законопроект, позволяющий привлекать к ответственности спонсоров терроризма — ред.). Этот закон позволяет пострадавшим и родственникам жертв атак 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, гражданами которой были большинство террористов, осуществивших атаки. Сенат единогласно поддержал документ в мае этого года. Президент Барак Обама наложил вето на принятый законопроект, но Сенат и палата представителей подавляющим большинством преодолели это вето, что стало первым подобным случаем при администрации Обамы.