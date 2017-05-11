Украина в шаге от отмены виз с ЕС: политики празднуют, эксперты сомневаются

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Совет ЕС утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима, президент страны Петр Порошенко назвал это решение "гигантским шагом" в Европу, которое свидетельствует о разрыве с постсоветским прошлым.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

Глава Украины рассчитывает, что что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

В РФ считают, что безвизовый режим ЕС с Украиной, больше символический акт, чем радикальное изменение ситуации для украинцев. Украинские эксперты также разошлись в оценках этого решения: одни назвали отмену виз с ЕС настоящей победой украинских дипломатов, другие увидели в этом угрозу экономике страны.

Долгий путь

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, а в четверг Совет ЕС утвердил окончательное решение по этому вопросу. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

В пресс-службе совета ЕС РИА Новости сообщили, что решение об отмене визового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-члены ЕС будет подписано на будущей неделе на полях пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, но точной даты пока нет.

МИД Украины заявил, что Киев приветствует решение Совета ЕС и рассчитывает на скорейшее завершение технических процедур.

"Указанный шаг является последним необходимым формальным решением на пути безвизового въезда наших граждан на территорию Евросоюза. Рассчитываем на скорейшее завершение технических процедур, а именно подписание и официальное обнародование законодательного акта, что откроет возможность гражданам Украины осуществлять безвизовые поездки в Европу уже этим летом", — говорится в комментарии на сайте МИД Украины. При этом ведомство считает символичным то, что это историческое решение было принято во время проведения на Украине песенного конкурса "Евровидение", когда украинцы принимают гостей из Европы.

Киев празднует

Порошенко заявил, что предоставление безвизового режима Киеву свидетельствует о "стратегической правильности" европейского выбора страны и необратимости курса на интеграцию в Европу. По его мнению, это решение также является признанием положительных сдвигов на пути реформ.

"Это — гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства. Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", — заявил глава государства, поблагодарив всех, кто помог ему выполнить одно из предвыборных обещаний.

Премьер Украины Владимир Гройсман сравнил предоставление Украине безвизового режима с падением Берлинской стены и заявил, что украинцы смогут ездить в ЕС без виз уже с 11 июня.

"Это время пришло, и это хорошая новость. Визы для украинцев — это рудимент, который должен остаться в прошлом. Вот когда-то стена, которая разъединяла Германию, упала, вот так и должна упасть визовая стена между Украиной и ЕС", — считает премьер.

Украинская партия "Оппозиционный блок" также приветствовала решение Совета ЕС о отмене виз для Украины, отметив, что это оно является авансом и обязательством сделать Украину по-настоящему европейским государством.

"Европейский Союз принял это решение для граждан нашей страны, а не для нынешней власти, которая пытается объявить предоставление Украине безвизового режима своим достижением. Ее "достижения" – это пренебрежение базовыми европейскими ценностями: борьба со свободой слова и сворачивание демократии, поджоги офисов оппозиции и телеканалов, нападения на тех, кто празднует 9 мая", — говорится в заявлении партии.

По мнению оппозиции, реальный вклад нынешней власти в решение Совета ЕС минимален, а многие политики, руководящие сейчас страной, будучи ранее в оппозиции, делали все, чтобы не допустить отмену виз для украинцев.

Победа дипломатов

По словам украинского политолога-международника Олега Волошина, решение Евросоюза является настоящей победой украинских дипломатов, которые занимались этим вопросом много лет.

"Для граждан Украины Европа такой же дом, как и для французов или албанцев. Ездить по собственному дому с визой всегда было обидно. Так что сейчас в каком-то смысле восстанавливается историческая справедливость. И это настоящая большая победа украинских дипломатов, которые занимались этим вопросом много лет, добились представления Плана действий в 2010 еще году и обеспечили с другими ведомствами его полную реализацию", — написал Волошин на своей странице в Facebook в четверг.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что это решение нельзя считать конечной целью проевропейских усилий Украины.

"Безусловно, это позитивное решение для развития социальных, культурных, бизнес-связей с Европейским союзом. Но в то же время это не безвизовый режим, это упрощенный визовый режим. Очень важно, чтобы сейчас этот упрощенный визовый режим, которого Украина достигла, не стал для власти маскировкой настоящих целей, которые ставит перед властью общество: членство в Евросоюзе, демократическое правовое государство, высокий уровень жизни", — сказал Бортник РИА Новости.

Символический акт

Замглавы МИД РФ Алексей Мешков назвал решение Совета ЕС "морковкой на веревочке".

"Мы же понимаем, что так называемый безвизовый режим с Украиной — это в определенной степени такая морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему", — сказал Мешков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай". "Все равно остаются эти полгода — заезд только на три месяца в течение полугода. Это не имеет никакого отношения к разрешению на работу", — отметил Мешков.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, безвизовый режим больше символический акт, чем радикальное изменение ситуации для украинцев. "Для президента Порошенко это лишний повод напомнить о том, что "безвиз" был одним из его главных предвыборных обещаний, и, за неимением иных успехов, он будет стараться сделать все, чтобы представить технический акт воплощением "вековой мечты украинского народа", — сказал Косачев.

В то же время зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа считает, что отмена визового режима между ЕС и Украиной — положительное явление для жителей страны в бытовом и туристическом плане, однако она отрицательно скажется на экономике страны.

"Это облегчает жизнь людям в бытовом плане, туристическом, но для страны это повернется минусом. Потому что этот безвизовый режим не дает возможность ни работать, ни (учиться) студентам,… и многие сейчас будут искать лазейки, чтобы там остаться. Количество проживающих и работающих людей на Украине сократится, что отрицательно скажется на экономике страны", — заявил Чепа РИА Новости. По мнению депутата, Европа сейчас столкнется с наплывом не совсем тех людей, которых им хотелось бы ожидать.

Схожее мнение выразил украинский политический эксперт Михаил Павлив. По его словам, соглашение о безвизовом режиме с Евросоюзом принесет Украине только вред из-за "высокой цены" этого решения.

"Ничего, кроме вреда, это решение нам не принесет. Это только спровоцирует новую волну нелегальных эмигрантов на Украине, что приведет как к имиджевым потерям Украины, так и к недовольству еврочиновников. Кроме того, цена, которую заплатила эта ничтожная власть за безвизовый режим слишком велика для нашего государства", — сказал Павлив РИА Новости.