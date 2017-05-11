США
11.0511 мая16:51МСК
USD57.12-0.97
EUR62.16-1.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Украина в шаге от отмены виз с ЕС: политики празднуют, эксперты сомневаются

16:4911.05.2017
0460
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фотоЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Совет ЕС утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима, президент страны Петр Порошенко назвал это решение "гигантским шагом" в Европу, которое свидетельствует о разрыве с постсоветским прошлым.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

Глава Украины рассчитывает, что что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

В РФ считают, что безвизовый режим ЕС с Украиной, больше символический акт, чем радикальное изменение ситуации для украинцев. Украинские эксперты также разошлись в оценках этого решения: одни назвали отмену виз с ЕС настоящей победой украинских дипломатов, другие увидели в этом угрозу экономике страны.

Долгий путь

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, а в четверг Совет ЕС утвердил окончательное решение по этому вопросу. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

В пресс-службе совета ЕС РИА Новости сообщили, что решение об отмене визового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-члены ЕС будет подписано на будущей неделе на полях пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, но точной даты пока нет.

МИД Украины заявил, что Киев приветствует решение Совета ЕС и рассчитывает на скорейшее завершение технических процедур.

"Указанный шаг является последним необходимым формальным решением на пути безвизового въезда наших граждан на территорию Евросоюза. Рассчитываем на скорейшее завершение технических процедур, а именно подписание и официальное обнародование законодательного акта, что откроет возможность гражданам Украины осуществлять безвизовые поездки в Европу уже этим летом", — говорится в комментарии на сайте МИД Украины. При этом ведомство считает символичным то, что это историческое решение было принято во время проведения на Украине песенного конкурса "Евровидение", когда украинцы принимают гостей из Европы.

Киев празднует

Порошенко заявил, что предоставление безвизового режима Киеву свидетельствует о "стратегической правильности" европейского выбора страны и необратимости курса на интеграцию в Европу. По его мнению, это решение также является признанием положительных сдвигов на пути реформ.

"Это — гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства. Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", — заявил глава государства, поблагодарив всех, кто помог ему выполнить одно из предвыборных обещаний.

Премьер Украины Владимир Гройсман сравнил предоставление Украине безвизового режима с падением Берлинской стены и заявил, что украинцы смогут ездить в ЕС без виз уже с 11 июня.

"Это время пришло, и это хорошая новость. Визы для украинцев — это рудимент, который должен остаться в прошлом. Вот когда-то стена, которая разъединяла Германию, упала, вот так и должна упасть визовая стена между Украиной и ЕС", — считает премьер.

Украинская партия "Оппозиционный блок" также приветствовала решение Совета ЕС о отмене виз для Украины, отметив, что это оно является авансом и обязательством сделать Украину по-настоящему европейским государством.

"Европейский Союз принял это решение для граждан нашей страны, а не для нынешней власти, которая пытается объявить предоставление Украине безвизового режима своим достижением. Ее "достижения" – это пренебрежение базовыми европейскими ценностями: борьба со свободой слова и сворачивание демократии, поджоги офисов оппозиции и телеканалов, нападения на тех, кто празднует 9 мая", — говорится в заявлении партии.

По мнению оппозиции, реальный вклад нынешней власти в решение Совета ЕС минимален, а многие политики, руководящие сейчас страной, будучи ранее в оппозиции, делали все, чтобы не допустить отмену виз для украинцев.

Победа дипломатов

По словам украинского политолога-международника Олега Волошина, решение Евросоюза является настоящей победой украинских дипломатов, которые занимались этим вопросом много лет.

"Для граждан Украины Европа такой же дом, как и для французов или албанцев. Ездить по собственному дому с визой всегда было обидно. Так что сейчас в каком-то смысле восстанавливается историческая справедливость. И это настоящая большая победа украинских дипломатов, которые занимались этим вопросом много лет, добились представления Плана действий в 2010 еще году и обеспечили с другими ведомствами его полную реализацию", — написал Волошин на своей странице в Facebook в четверг.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что это решение нельзя считать конечной целью проевропейских усилий Украины.

"Безусловно, это позитивное решение для развития социальных, культурных, бизнес-связей с Европейским союзом. Но в то же время это не безвизовый режим, это упрощенный визовый режим. Очень важно, чтобы сейчас этот упрощенный визовый режим, которого Украина достигла, не стал для власти маскировкой настоящих целей, которые ставит перед властью общество: членство в Евросоюзе, демократическое правовое государство, высокий уровень жизни", — сказал Бортник РИА Новости.

Символический акт

Замглавы МИД РФ Алексей Мешков назвал решение Совета ЕС "морковкой на веревочке".

"Мы же понимаем, что так называемый безвизовый режим с Украиной — это в определенной степени такая морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему", — сказал Мешков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай". "Все равно остаются эти полгода — заезд только на три месяца в течение полугода. Это не имеет никакого отношения к разрешению на работу", — отметил Мешков.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, безвизовый режим больше символический акт, чем радикальное изменение ситуации для украинцев. "Для президента Порошенко это лишний повод напомнить о том, что "безвиз" был одним из его главных предвыборных обещаний, и, за неимением иных успехов, он будет стараться сделать все, чтобы представить технический акт воплощением "вековой мечты украинского народа", — сказал Косачев.

В то же время зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа считает, что отмена визового режима между ЕС и Украиной — положительное явление для жителей страны в бытовом и туристическом плане, однако она отрицательно скажется на экономике страны.

"Это облегчает жизнь людям в бытовом плане, туристическом, но для страны это повернется минусом. Потому что этот безвизовый режим не дает возможность ни работать, ни (учиться) студентам,… и многие сейчас будут искать лазейки, чтобы там остаться. Количество проживающих и работающих людей на Украине сократится, что отрицательно скажется на экономике страны", — заявил Чепа РИА Новости. По мнению депутата, Европа сейчас столкнется с наплывом не совсем тех людей, которых им хотелось бы ожидать.

Схожее мнение выразил украинский политический эксперт Михаил Павлив. По его словам, соглашение о безвизовом режиме с Евросоюзом принесет Украине только вред из-за "высокой цены" этого решения.

"Ничего, кроме вреда, это решение нам не принесет. Это только спровоцирует новую волну нелегальных эмигрантов на Украине, что приведет как к имиджевым потерям Украины, так и к недовольству еврочиновников. Кроме того, цена, которую заплатила эта ничтожная власть за безвизовый режим слишком велика для нашего государства", — сказал Павлив РИА Новости.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена