У здания МВД Украины завершился митинг с требованием отставки Авакова

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Националисты из "Добровольческого движения ОУН" ("Организация украинских националистов") завершили пикетирование здания МВД Украины в Киеве с требованием отставки главы ведомства Арсена Авакова, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее полиция Украины штурмовала офис ОУН в Киеве, из которого националисты осуществляли провокации в отношении участников марша "Бессмертный полк" в День Победы. В ходе штурма были задержаны 24 человека. Глава МВД Украины сообщил, что радикалы угрожали участникам "Бессмертного полка" гранатометом.

В ходе митинга протестующие требовали отставки Авакова. К митингующим вышел замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Протестующие требовали от него объяснений, почему представители ОУН были задержаны 9 мая. Фацевич объяснил действия правоохранителей соображениями безопасности и тем, что представители ОУН имели при себе гранатомет.

В акции участвовали несколько десятков человек, она длилась чуть более двух часов.

Боевым крылом ОУН является запрещенная в РФ "Украинская повстанческая армия" (УПА).