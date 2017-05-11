В Карабахе после трех дней поисков нашли тело утонувшего военного

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (364)

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Тело пропавшего военнослужащего обнаружили после трехдневных поисков в водохранилище близ села Матагис непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны НКР.

Ранее Минобороны НКР сообщило, что 8 мая недалеко от одной из частей Армии обороны НКР, дислоцированных на северном направлении, утонули военнослужащие Рубен Барсегян, Рафаел Бишарян и Рубен Мнацаканян. Тела Барсегяна и Бишаряна были найдены в тот же день.

"Сегодня в 15.20 (14.20 мск), после трехдневных поисковых работ, тело Мнацаканяна было обнаружено и извлечено из водохранилища близ села Матагис", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.