Министр обороны ФРГ не собирается в отставку после скандалов в ведомстве

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не считает, что должна уйти в отставку на фоне последних скандалов в немецком бундесвере.

На вопрос журналиста издания Stern о том, должна ли она уйти в отставку, министр дала однозначный ответ: "Нет".

При этом глава немецкого минобороны считает своей ошибкой то, что она раньше не обратила достаточного внимания на проблему экстремизма. По ее словам, грядет "болезненный процесс разъяснения и проработки". В данный момент служба военной контрразведки расследует 280 подозрительных случаев, связанных с крайне правыми настроениями. Также проверяется факт наличия экстремистских сетей в бундесвере.

Интервью министра изданию Stern размещено на сайте федерального правительства.

Накануне Фон дер Ляйен заявила о необходимости изменений в вооруженных силах, в частности о пересмотре "традиционных ценностей" и улучшении политического воспитания в армии.

Ранее немецкие правоохранители арестовали двух офицеров бундесвера, которых подозревают в подготовке теракта из правоэкстремистских убеждений. На квартире у их сообщника были обнаружены боеприпасы, похищенные из воинской части. Один из арестованных, 28-летний старший лейтенант Франко А., незадолго до ареста приобрел в Австрии пистолет. Министр обороны ФРГ отменила визит в США, чтобы лично курировать ход расследования.