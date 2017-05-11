Москва ожидает подвижек в решении проблемы КНДР после избрания Мун Чжэ Ина

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москва ожидает подвижек в урегулировании северокорейской ядерной программы в связи с избранием нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, заявил посол России в Сеуле Александр Тимонин.

"В своих заявлениям президент Мун Чжэ Ин неоднократно подчеркивал, что в его планах — постепенная нормализация отношений с КНДР. В ближайшее время наметятся позитивные сдвиги в урегулировании ядерной программы Корейского полуострова, поскольку президент Республики Корея как и население страны озабочены сложившейся ситуацией, и своей приоритетной задачей новый президент считает нормализацию обстановки в Корее", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"

По словам российского посла, "в отличии от предыдущих администраций он (новый президент Южной Кореи) видит решение этой задачи не силовыми методами, не путем давления на КНДР, а путем развития гуманитарных связей, торгово-экономических связей и одновременно поиск путей урегулирования ядерной проблемы".

"Я думаю, что заявление президента Мун Чжэ Ина о постепенном развитии отношений с КНДР по мере решения урегулирования ракетно-ядерной проблемы открывает окно возможности по сотрудничеству и трехсторонних проектов", — отметил он. Посол РФ в Сеуле указал, что эти проекты очень интересуют корейских партнеров.

Мун Чжэ Ин был избран президентом во вторник после отстранения от власти предыдущего президента Пак Кын Хе из-за ее возможного соучастия в коррупционных аферах своей подруги.