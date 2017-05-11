Глава Косово назначил внеочередные парламентские выборы на 11 июня

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи назначил дату проведения внеочередных парламентских выборов на 11 июня, передает агентство Рейтер.

Накануне Тачи распустил парламент, который проголосовал за недоверие правительству во главе с премьером Исой Мустафой.

Мустафа и его Демократическая лига Косово (ДЛК) вошли в коалицию с Демократической партией Косово (ДПК) Тачи и сформировали правительство в 2014 году.

Это уже третий подряд кабмин Косово, который не дотянул до окончания своего мандата.