КНДР потребует выдачи подозреваемых в подготовке покушения на Ким Чен Ына

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пхеньян намерен потребовать выдать КНДР подозреваемых в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына, передает агентство Синьхуа со ссылкой на замминистра иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Реля.
"Управление центрального прокурора запросит выдачу этих преступников и подвергнет их судебному преследованию согласно соответствующим законам страны", — заявил замминистра на встрече с иностранными дипломатами и журналистами.
По его словам, КНДР немедленно вступит в "антитеррористическую войну в корейском стиле" и будет проводить ее "последовательно и интенсивно".
Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.