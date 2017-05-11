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В мире

Следователи допросили три тысячи свидетелей по делу об убийстве Шеремета

Сюжет:
Убийство журналиста Павла Шеремета (194)
15:5611.05.2017
1840
© AFP 2017 / Sergei SupinskyСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. Архивное фотоСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Следователи допросили 3 тысячи свидетелей в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Президент Украины Петр Порошенко (справа) на церемонии прощания с погибшим в Киеве журналистом Павлом Шереметом в Украинском доме. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Следователи изучат фильм украинских журналистов об убийстве Шеремета

"Следствие (по делу убийства Шеремета – ред.)… допросило 3 тысячи различных свидетелей. Следствие не сообщает, каких именно людей и о чем оно допрашивало. Все материалы, которые будут полезными для следствия, обязательно будут изучены и в случае необходимости, если они будут представлять интерес для следствия, будут обязательно приобщены после соответствующих процессуальных действий", — приводит слова Шевченко украинское агентство УНИАН.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

Уголовное дело в связи с убийством Шеремета расследуется Национальной полицией.

Накануне журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Полиция обещала изучить этот фильм.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
"три тысячи свидетелей "
его убили на стадионе?
16:16
11.05.2017
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