США
11.0511 мая15:56МСК
USD57.12-0.97
EUR62.16-1.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Испании парламент призвал перезахоронить Франко

15:4711.05.2017
(обновлено: 15:50 11.05.2017)
0640
© AP PhotoГенералиссимус Франциско Франко у города Винарос. Архивное фотоГенералиссимус Франциско Франко у города Винарос. Архивное фото
© AP Photo

МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента обратился к правительству с предложением эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко, захороненного в Долине Павших под Мадридом, и перенести их в другое место.

Торжества по случаю Апрельской революции в Барселоне. Апрель 1939
© Фото : Bundesarchiv
Гражданская война в Испании (1936-1939)

В Испании на протяжении последних лет ведутся дебаты о том, что необходимо изменить значение Долины Павших, расположенной в 60 километрах от Мадрида, где покоятся останки Франко (находился у власти с 1939 по 1975 годы), основателя партии "Испанская фаланга" Хосе Антонио Примо де Риверы (председатель "Фаланги" в 1933-1936), а также тысяч участников Гражданской войны в Испании (1936-1939 годы) с обеих сторон — как республиканцев, так и франкистов. Сооружение грандиозного мемориала началось в 1940 году по приказу Франко — как "увековечивание памяти всех погибших в Гражданской войне". Его строили пленные республиканцы, многие из которых скончались во время строительных работ, открытие комплекса состоялось 1 апреля 1959 года. Здесь же был захоронен Франко — после своей смерти в 1975 году.

Предложение, с которым выступила оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия, поддержали 198 депутатов конгресса, 140 выступили против – в основном, представители правящей в стране Народной партии.

В тексте говорится, что в соответствии с "Законом об исторической памяти" (принят еще в 2007 году при социалистическом правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро) "необходимо осуществить эксгумацию останков Франсиско Франко и перенести их за пределы Долины Павших".

Кроме того, парламентарии считают, что Долина Павших "должна перестать быть местом памяти франкистов и национал-католицизма", и стать местом "почитания и признания жертв" диктаторского режима.

Кроме того, по мнению депутатов, должны быть эксгумированы и перезахоронены останки основателя партии "Испанская фаланга" Хосе Антонио Примо де Риверы, сына диктатора Мигеля Анхеля Примо де Риверы (председатель правительства при короле Альфонсо XIII с 1923 по 1930 год).

"Инициатива также стремится исключить все виды государственных субсидий или поддержки какой-либо организации или юридическому лицу, которые превозносят или защищают диктатуру и диктатора Франсиско Франко, нацизм, ксенофобию или любое другое проявление дискриминационного или оскорбительного характера в отношении жертв", — говорится в документе. В настоящее время такие организации как Национальный фонд Франсиско Франко получают в том числе государственные средства.

Кроме того, парламентарии призывают правительство предпринять меры, направленные на эксгумацию и идентификацию жертв франкистского режима.

По данным бывшего судьи Бальтазара Гарсона, в ходе Гражданской войны и во время диктатуры пропали без вести 144 000 человек, большая часть из которых по-прежнему захоронены в братских могилах. Испания занимает второе место по числу неустановленных захоронений и неидентифицированных жертв после Камбоджи. Парламентарии предлагают оперативно создать банки ДНК "из-за преклонного возраста многих родственников пропавших без вести".

Депутаты также призывают правительство "убрать все символы и памятники, которые почитают память победителей", а также сделать 11 ноября, Европейский день жертв фашизма, Днем памяти жертв франкизма.

В декабре 2007 года, во время нахождения у власти правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, в Испании был принят закон "Об исторической памяти", который предполагал избавление от символов франкизма и изменение значения Долины Павших. Однако реализация этого закона застопорилась. В 2011 году группа экспертов рекомендовала перезахоронить останки Франко. В 2013 году социалисты предложили перенести мавзолей Франко и могилу Примо де Риверы из Долины Павших в другое место, а само кладбище сделать мемориалом в память о погибших в годы правления Франко. Правое правительство Мариано Рахоя отклонило это предложения, ссылаясь на нехватку средств.

Монументальный комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены крайне правых организаций для торжественных церемоний — в частности, они приходят сюда в день смерти Франко — каудильо умер 20 ноября 1975 года.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена