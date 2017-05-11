В Испании парламент призвал перезахоронить Франко

МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента обратился к правительству с предложением эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко, захороненного в Долине Павших под Мадридом, и перенести их в другое место.

В Испании на протяжении последних лет ведутся дебаты о том, что необходимо изменить значение Долины Павших, расположенной в 60 километрах от Мадрида, где покоятся останки Франко (находился у власти с 1939 по 1975 годы), основателя партии "Испанская фаланга" Хосе Антонио Примо де Риверы (председатель "Фаланги" в 1933-1936), а также тысяч участников Гражданской войны в Испании (1936-1939 годы) с обеих сторон — как республиканцев, так и франкистов. Сооружение грандиозного мемориала началось в 1940 году по приказу Франко — как "увековечивание памяти всех погибших в Гражданской войне". Его строили пленные республиканцы, многие из которых скончались во время строительных работ, открытие комплекса состоялось 1 апреля 1959 года. Здесь же был захоронен Франко — после своей смерти в 1975 году.

Предложение, с которым выступила оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия, поддержали 198 депутатов конгресса, 140 выступили против – в основном, представители правящей в стране Народной партии.

В тексте говорится, что в соответствии с "Законом об исторической памяти" (принят еще в 2007 году при социалистическом правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро) "необходимо осуществить эксгумацию останков Франсиско Франко и перенести их за пределы Долины Павших".

Кроме того, парламентарии считают, что Долина Павших "должна перестать быть местом памяти франкистов и национал-католицизма", и стать местом "почитания и признания жертв" диктаторского режима.

Кроме того, по мнению депутатов, должны быть эксгумированы и перезахоронены останки основателя партии "Испанская фаланга" Хосе Антонио Примо де Риверы, сына диктатора Мигеля Анхеля Примо де Риверы (председатель правительства при короле Альфонсо XIII с 1923 по 1930 год).

"Инициатива также стремится исключить все виды государственных субсидий или поддержки какой-либо организации или юридическому лицу, которые превозносят или защищают диктатуру и диктатора Франсиско Франко, нацизм, ксенофобию или любое другое проявление дискриминационного или оскорбительного характера в отношении жертв", — говорится в документе. В настоящее время такие организации как Национальный фонд Франсиско Франко получают в том числе государственные средства.

Кроме того, парламентарии призывают правительство предпринять меры, направленные на эксгумацию и идентификацию жертв франкистского режима.

По данным бывшего судьи Бальтазара Гарсона, в ходе Гражданской войны и во время диктатуры пропали без вести 144 000 человек, большая часть из которых по-прежнему захоронены в братских могилах. Испания занимает второе место по числу неустановленных захоронений и неидентифицированных жертв после Камбоджи. Парламентарии предлагают оперативно создать банки ДНК "из-за преклонного возраста многих родственников пропавших без вести".

Депутаты также призывают правительство "убрать все символы и памятники, которые почитают память победителей", а также сделать 11 ноября, Европейский день жертв фашизма, Днем памяти жертв франкизма.

В декабре 2007 года, во время нахождения у власти правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, в Испании был принят закон "Об исторической памяти", который предполагал избавление от символов франкизма и изменение значения Долины Павших. Однако реализация этого закона застопорилась. В 2011 году группа экспертов рекомендовала перезахоронить останки Франко. В 2013 году социалисты предложили перенести мавзолей Франко и могилу Примо де Риверы из Долины Павших в другое место, а само кладбище сделать мемориалом в память о погибших в годы правления Франко. Правое правительство Мариано Рахоя отклонило это предложения, ссылаясь на нехватку средств.

Монументальный комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены крайне правых организаций для торжественных церемоний — в частности, они приходят сюда в день смерти Франко — каудильо умер 20 ноября 1975 года.