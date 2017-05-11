Киевский суд готов провести видеоконференцию с Януковичем 18 мая

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева готов к проведению видеоконференции с экс-президентом Украины Виктором Януковичем 18 мая, сообщила украинскому агентству УНН пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

Пятого мая сайт судебной власти Украины разместил фотокопию повестки с вызовом Януковича 18 мая на заседание Оболонского районного суда Киева в рамках дела о госизмене. В повестке указывается, что стороне защиты дана возможность обеспечить участие Януковича в подготовительном заседании суда в режиме видеоконференции.

"Мы были готовы заранее (до осуществления видеосвязи — ред.), как только дело поступило в наше производство. У нас самый большой зал, в котором проходило прошлое судебное заседание, оборудован видеоконференцсвязью, есть техническое оснащение. Мы только усиливали доступ к сети Интернет", — сказала пресс-секретарь. Свинаренко объяснила, что Оболонский райсуд столицы написал письмо в государственную судебную администрацию с просьбой усилить качество предоставления услуг интернета.

Как передает агентство со ссылкой на представителя гособвинения в суде — прокурора военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко, Оболонский суд предоставил экс-президенту три варианта видеосвязи с судом, где бы он не находился. Письмо-разьяснение направлено адвокатам. "Суд дал возможность Виктору Януковичу принимать участие в заседании по видеосвязи. Стороне защиты предложено три варианта и соответствующее письмо-разъяснение отправлено стороне защиты — по скайпу или же через видеопрограмму судейскую", — заявил Кравченко.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Следующее заседание состоится 18 мая. Ранее стало известно, что Интерпол убрал бывшего украинского президента из списка разыскиваемых лиц. Киев намерен обжаловать это решение.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.