Киевский суд готов провести видеоконференцию с Януковичем 18 мая

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева готов к проведению видеоконференции с экс-президентом Украины Виктором Януковичем 18 мая, сообщила украинскому агентству УНН пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
"Мы были готовы заранее (до осуществления видеосвязи — ред.), как только дело поступило в наше производство. У нас самый большой зал, в котором проходило прошлое судебное заседание, оборудован видеоконференцсвязью, есть техническое оснащение. Мы только усиливали доступ к сети Интернет", — сказала пресс-секретарь. Свинаренко объяснила, что Оболонский райсуд столицы написал письмо в государственную судебную администрацию с просьбой усилить качество предоставления услуг интернета.
Как передает агентство со ссылкой на представителя гособвинения в суде — прокурора военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко, Оболонский суд предоставил экс-президенту три варианта видеосвязи с судом, где бы он не находился. Письмо-разьяснение направлено адвокатам. "Суд дал возможность Виктору Януковичу принимать участие в заседании по видеосвязи. Стороне защиты предложено три варианта и соответствующее письмо-разъяснение отправлено стороне защиты — по скайпу или же через видеопрограмму судейскую", — заявил Кравченко.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.