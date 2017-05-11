США призывают придерживаться мирной политики в Арктике, заявил Теффт

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вашингтон призывает сохранить мирный характер отношений в Арктике, страны региона должны стремиться избегать действий, которые могут быть неверно истолкованы соседними государствами, заявил в четверг посол США в РФ Джон Теффт в преддверии министерской встречи Арктического совета, который в этом году проходит в американском Фэрбэнксе.

"США стремятся проводить политику сохранения мирного характера Арктики. Ввиду напряженности, установившейся в других частях мира, необходимо, чтобы каждая страна придерживалась в Арктике мирной деятельности и избегала действий, которые могут быть неверно истолкованы её соседями. В Арктике произошло одно из крупнейших снижений уровня напряженности со времен окончания холодной войны. Мы все должны стараться держать этот курс", — написал Теффт в своем блоге в Livejournal.

По словам посла, "беспрецедентный уровень сотрудничества в рамках (Арктического) Совета тем более примечателен в условиях геополитической напряженности в других регионах мира".

"После длительных переговоров все восемь стран-членов Совета пришли к прорывному соглашению о научном сотрудничестве, которое будет подписано на Министерской сессии Арктического совета 11 мая. Это соглашение подготавливает почву для совместных исследований разнообразия форм жизни, атмосферы, ресурсов океана, здоровья человека, а также исследований во многих других областях, представляющих интерес не только для членов Совета, но и для других стран, имеющих интересы в Арктике. Исследования являются важным компонентом в разработке одного из самых значительных ресурсов Арктики – углеводородов, которые скрыты под дном Северного Ледовитого океана", — добавил Теффт.

По словам посла, научный прогресс помогает странам "в поиске путей более эффективного извлечения нефти и газа с минимальными последствиями для окружающей среды".

"Работая сообща, за последние два года члены Совета расширили совместное наблюдение за экосистемой Арктики и укрепили связи между государственными органами в странах Арктического региона, ответственными за реагирование на чрезвычайные ситуации. Все члены Совета наметили общую цель – сохранять в Арктике чистоту и её способность поддерживать уникальное биологическое разнообразие в этом регионе", — написал он.

Арктический совет – это международный форум, который объединяет восемь государств, чья территория полностью или частично находится в заполярье (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США). Статусом постоянных участников объединения, который позволяет принимать решения наравне со странами-членами, обладают также шесть организаций коренных народов Арктики.