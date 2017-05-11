Волонтеры собрали на китайской части Эвереста четыре тонны мусора

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Волонтеры собрали на участке горы Эверест, находящейся на территории Китая, четыре тонны мусора, передает в четверг агентство Синьхуа.
Сообщается, что для на склоне были оборудованы несколько специальных сортировочных центров, а также оборудование по утилизации разлагаемого мусора.
Эверест (Джомолунгма) — высочайшая вершина земного шара высотой 8848 метров. Находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного района Китая. В переводе с тибетского название означает "Мать богов Земли". Непальское имя Джомолунгмы — Сагарматха — означает "небесная вершина". Эверестом гора была названа в честь начальника английской топографической экспедиции Джорджа Эвереста, впервые сделавшего топографическое описание Гималаев. Входит в состав национального парка Сагарматха (Непал).