Волонтеры собрали на китайской части Эвереста четыре тонны мусора

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Волонтеры собрали на участке горы Эверест, находящейся на территории Китая, четыре тонны мусора, передает в четверг агентство Синьхуа.

Сообщается, что "уборка" горных склонов была начата 6 мая и продлится в общей сложности девять дней. Она проводится волонтерами и сотрудниками местных муниципальных служб Тибетского автономного района на участке на высоте от 5,2 тысячи до 6,5 тысячи метров.

Сообщается, что для на склоне были оборудованы несколько специальных сортировочных центров, а также оборудование по утилизации разлагаемого мусора.

Эверест (Джомолунгма) — высочайшая вершина земного шара высотой 8848 метров. Находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного района Китая. В переводе с тибетского название означает "Мать богов Земли". Непальское имя Джомолунгмы — Сагарматха — означает "небесная вершина". Эверестом гора была названа в честь начальника английской топографической экспедиции Джорджа Эвереста, впервые сделавшего топографическое описание Гималаев. Входит в состав национального парка Сагарматха (Непал).