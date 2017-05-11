Юнкер призвал франкофонов в Евросоюзе не стесняться говорить на французском

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг призвал франкофонов в Евросоюзе не стесняться говорить на французском языке.
В институтах ЕС официально равноправно используются 24 языка, однако на практике наиболее часто употребляются английский и французский, причем последний активно вытесняется первым.
Между тем, как сообщил корреспонденту РИА Новости пожелавший остаться неназванным франкоязычный депутат Европарламента, даже в случае выхода Великобритании из Евросоюза, английский сохранит статус официального языка сообщества.
Решения официальных органов ЕС переводятся на все официальные языки сообщества и граждане стран-членов вправе обращаться в европейские институты и получать ответ на свои запросы на любом из официальных языков ЕС.