Состояние раненного в Карабахе оператора армянского телеканала стабильно

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (363)

ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Состояние оператора армянской телекомпании "Шант" Давида Атояна, раненного в результате обстрела в Нагорном Карабахе, стабильно, передало в четверг агентство Sputnik Армения.

В четверг телекомпания "Шант" сообщила, что накануне вечером примерно в 18.00 (17.00 мск) на северном участке карабахско-азербайджанской линии соприкосновения противник обстрелял из крупнокалиберного оружия автомобиль съемочной группы программы "На позициях", ранение получил оператор группы Давид Атоян.

"Оператор телекомпании "Шант" Давид Атоян, раненный вследствие обстрела с азербайджанской стороны, прооперирован в госпитале Степанакерта. Состояние оператора стабильно", — сообщил агентству автор цикла передач "На позициях" телекомпании Аршак Закарян.

В минобороны Азербайджана РИА Новости заявили, что азербайджанскими подразделениями был открыт огонь в ответ на обстрел, совершенный из замаскированного транспортного средства ВС Армении, который не имел какого-либо отличительного знака медиа или гражданской организации и предположительно принадлежал армянскому телеканалу "Шант". "Наши вооруженные силы принимают меры только в ответ на использование врагом военной силы, против средств и объектов военного назначения", — подчеркнули в ведомстве.