В Техасе мужчина прыгнул на батут с тысячей заряженных мышеловок

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Техасе британец Даниэль Грачи прыгнул на батут, где лежало около тысячи заряженных мышеловок, пишет Daily Mail.

Видео с необычным экспериментом появилось на YouTube-канале The Slow Mo Guys и менее чем за сутки набрало свыше пяти миллионов просмотров.

На кадрах видно, как мужчина поднимается по стремянке и прыгает с нее в центр батута, на котором заранее разместили множество заряженных мышеловок. Напарник Грачи запечатлел прыжок в режиме замедленной съемки.

Установка мышеловок на батуте заняла четыре часа, сам прыжок длился всего четыре секунды, говорится в подписи к видео.