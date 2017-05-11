Кремль не комментирует арест россиянина в Праге

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Кремль не стал комментировать арест в Праге россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях в РФ и США, так как не обладает для этого достаточной информацией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг.

В четверг должно было состояться заседание Пражского городского суда по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях в РФ и США, но суд перенес заседание по делу о возможной выдаче Никулина в РФ или США на 30 мая.

"Там, насколько я понимаю, какие-то другие сообщения достаточно противоречивые, поэтому я не могу комментировать, не обладая реальной информацией", — сказал Песков, отвечая на вопрос, комментирует ли Кремль заявления арестованного о том, что он взламывал почту Хиллари Клинтон в интересах Кремля.

Президиум чешской полиции на своем сайте сообщил 18 октября 2016 года о задержании в Праге 5 октября того же года в сотрудничестве с американским ФБР российского гражданина Никулина, который якобы участвовал в кибератаках на цели в США. Пражский горсуд позднее вынес решение об аресте задержанного, который с тех пор находится в заключении в пражской тюрьме Панкрац.