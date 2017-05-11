В Стамбуле завершает работу выставка вооружений IDEF-2017

СТАМБУЛ, 11 мая — РИА Новости. Рабочая программа стамбульской выставки вооружений и военной техники IDEF-2017 подходит к концу, участие России в оружейном салоне в этом году является минимальным, учитывая ограниченные возможности военно-технического сотрудничества РФ и Турции, являющейся страной-членом НАТО.

Выставка, проходящая в период с 9 по 12 мая в выставочном центре TUYAP, собрала более 818 оружейных компаний и 135 международных делегаций, двух глав государств и 30 министров, представляющих в том числе Турцию, США, Великобританию, Италию, Китай, Пакистан, ЮАР, Россию, Азербайджан, Сербию и Украину.

Единственными представителями России на IDEF стали госпосредник по экспорту/импорту всего спектра военной продукции "Рособоронэкспорт" и концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Наиболее обсуждаемым сегодня проектом в сфере ВТС двух стран является возможная поставка Турции ЗРС С-400 "Триумф": представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по закупке данных систем.

Как ранее заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, также посетивший стамбульскую выставку, большой интерес для Москвы представляет не только экспорт систем ПВО в интересах Анкары, но и трансферт турецких технологий в области военной микроэлектроники и оптики.

Участие Украины

В то же время высокую активность на IDEF-2017 демонстрирует Украина, которая, как и Россия, после 2014 года вынуждена искать новых партнеров в сфере ВТС. На полях стамбульской выставки украинская "оборонка" представила обширную экспозицию, а секретарь совета национальной безопасности страны Александр Турчинов провел переговоры с турецкими коллегами и предприятиями ОПК, результатом которых стал ряд подписанных соглашений и контрактов.

В частности, украинское госпредприятие "Антонов" подписало меморандум о сотрудничестве с турецким центром Turkish Aerospace Industries для разработки и производства различных модификаций беспилотных летательных аппаратов, в том числе для нужд вооруженных сил Украины. Также "Антонов" договорился с турецким концерном Havelsan о поставке спецоборудования на проектируемый сегодня украино-саудовский самолет морского патрулирования Ан-132.

Кроме того, госконцерн "Укроборонпром" подписал меморандум о сотрудничестве с подсекретариатом оборонной промышленности министерства обороны Турции, заключение нового соглашения должно углубить сотрудничество между ОПК двух стран.

Данное соглашение предусматривает сотрудничество по развитию и производству в области авиационной техники, наземных систем и новых проектов для вооруженных сил Украины и Турции.

Демонстрация успехов Турции

Основной акцент в программе IDEF-2017 был сделан на демонстрацию выдающегося прогресса оборонно-промышленного комплекса Турции, перед которым руководство страны поставило задачу к 2023 году обеспечить вооружённые силы страны всей номенклатурой военной техники.

Символично, что во время посещения стамбульского оружейного салона премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и министр обороны страны Фикри Ышык ознакомились со стендами только двух зарубежных компаний — пакистанского и итальянского авиационных холдингов Pakistan Aeronautical Complex (с ним в ходе IDEF турецкая сторона заключила контракт на закупку 52 учебных самолётов Super Mushak) и Leonardo Aerospace, Defence & Security, уделив почти все свое внимание турецкой экспозиции.

На выставке предприятия турецкой "оборонки" продемонстрировали передовые разработки в сфере бронетехники, ракетных вооружений, корабельных артиллерийских комплексов и стрелкового оружия.

Кроме того, турецкий ОПК представил сразу три ударных беспилотника- ANKA, Bayraklar и Karayel-Su. Обладая разными массово-габаритными характеристиками все они несут на вооружении ракеты компании Roketsan.