Столтенберг поблагодарил Германию за настрой на взаимодействие с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине. 11 мая 2017

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине. 11 мая 2017

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Германию за ее настрой на диалог с Россией, заявил он на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я хочу поблагодарить Германию за решительную приверженность взаимодействию с Россией. Оборона и диалог важны, если вы стремитесь к конструктивным отношениям", — заявил Столтенберг в Берлине, его выступление транслируется на интернет-сайте НАТО.

НАТО придерживается стратегии сдерживания и диалога в отношениях с Россией, приостановив все практическое сотрудничество с РФ с апреля 2014 года на фоне конфликта вокруг Украины. Диалог проявляется в переговорах Столтенберга с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и в проведении заседаний Совета Россия – НАТО (СРН) на уровне постпредов.