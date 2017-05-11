Меркель: у Германии нет конкретных планов расширения миссии в Афганистане

БЕРЛИН, 11 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. У Германии нет конкретных планов расширения миссии в Афганистане, Берлин не должен делать это первым, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг в немецкой столице на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я не думаю, что мы находимся в первых рядах тех, кто должен увеличивать там свои мощности", — сказала Меркель, добавив, что "у меня нет пока конкретных планов" на этот счет.

"Германия приложила много усилий для продолжения миссии в Афганистане, мы заявили, что готовы взять на себя ведущую роль на севере, мы координируем совместную работу примерно 20 государств, которые там активны", — сказала Меркель, уточнив, что видит первоочередную задачу в "сохранении стабильности на севере" страны.

Ранее правительство ФРГ продлило мандат бундесвера в Афганистане до 31 декабря 2017 года. Контингент немецких военнослужащих в количестве до 980 человек продолжит работу в рамках миссии НАТО Resolute Support, в его задачи входит консультирование и обучение афганских солдат и полицейских.