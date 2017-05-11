В штабе Макрона заявили, что подвергались хакерским атакам с декабря

ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. В штабе избранного президента Франции Эммануэля Макрона сообщают, что с декабря 2016 года они подвергались атакам хакеров. В частности, были отмечены попытки нападений на серверы, аккаунты в социальных сетях и попытки фишинга — получения доступа к логинам и паролям пользователей, рассказал представитель штаба Мунир Махджуби в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, последняя атака произошла менее, чем за два дня до второго тура выборов главы государства.

По мнению Махджуби, являющегося специалистом в области цифровых технологий, на ход президентской кампании влияние оказали и социальные сети. "Там были новые медиа, которые имеют прямые связи с консервативными силами, часто — с такими государствами, как Россия", — считает эксперт.

Ранее организация WikiLeaks сообщила о крупной утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о сотнях тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом, отмечает WikiLeaks. Команда Макрона осудила хакерские атаки на электронную почту и заявила о том, что помимо реальных писем были опубликованы фейковые документы.

Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".