Юнкер хочет отменить проверку готовности Румынии и Болгарии к Шенгену

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил за отмену механизма проверки готовности Румынии и Болгарии к присоединению к Шенгенской зоне к 2019 году, когда завершается мандат его комиссии.

"Что касается Механизма сотрудничества и проверки (МСП), никто не должен считать, что к нему ежедневно можно дополнять новые критерии и требования. Хватит. Нужно к 2019 году отменить этот механизм, не добавляя требований и критериев к уже существующим", — заявил Юнкер, выступая в румынском парламенте.

МСП, запущенный в 2007 году, определяет требования к реформам в области правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью в обеих странах, и является своеобразным инструментом мониторинга. В январе 2017 года Еврокомиссия сообщила, что Болгарии и Румынии в рамках МСП еще требуется предпринять дополнительные шаги по реализации реформ, что является условием их присоединения к Шенгенскому пространству, сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).