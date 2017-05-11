"Серьезная борьба": политолог прокомментировал президентские выборы в Иране

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Нынешний президент Ирана Хасан Роухани пока по данным соцопросов лидирует в предвыборной гонке, однако ему предстоит сложная борьба во втором туре, считает старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин.

Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.

"В пятницу состоятся последние третьи дебаты между кандидатами. Аналитики считают, что борьба разгорится непосредственно на последнем этапе между нынешним президентом Хасаном Роухани и двумя его противниками — Сейедом Ибрахимом Раиси и Мухаммадом Галебафом. Последние данные соцопроса показывают, что это близко к истине: вчера за Роухани высказались 41,6 процентов респондентов. Опрос проводился как в городах, так и в сельской местности. Раиси получил 26,7 процента. Галебаф — 24, 6 процента. При этом Раиси, который был ранее на третьем месте, вырвался на второе. Вместе оппозиционеры Роухани набирают 51,3 процента. Это свидетельствует о том, что вполне вероятен в нынешней ситуации второй тур выборов. Если это случится, то Роухани будет безусловно сложно во втором туре, потому что основная работа среди оппонентов будет проведена именно среди тех, кто выступает против Роухани", — сказал эксперт в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, в данном случае "возможны разные варианты" развития ситуации, хотя в Иране есть своеобразная "традиция, что все президенты уходили на второй срок". Также нужно учитывать, что Роухани в восприятии значительной части населения — это "чисто политик", не столь близкий к народу и его поддерживает в основном городская интеллигенция, образованная часть населения. "И очень многое будет зависеть от сельской местности", — сказал Сажин.

При этом, по словам эксперта, для России "по большому счету не так уж важно кто станет новым президентом Ирана".

"Конечно, у нас четкие позиции в отношении ядерного соглашения, мы поддерживаем его и были одним из его инициаторов. Но в принципе у нас традиционные отношения с Тегераном, поэтому любое руководство ИРИ, тем более что президент — это второе лицо в Иране после верховного лидера, они будут сохраняться", — считает Сажин.