Австрийский суд приговорили сирийца к пожизненному сроку за убийство солдат

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Австрийский суд приговорил беженца из Сирии к пожизненному заключению за убийство 20 раненых солдат сирийской армии, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя суда.

Сообщается, что 27-летний мужчина воевал на стороне группировок, выступающих против президента Сирии Башара Асада, недалеко от города Хомс. Переводчик сирийца заявил, что тот рассказал ему о содеянном на арабском. Тем не менее, приговоренный утверждает, что его слова были неправильно переведены.

Это первое в Австрии дело, связанное с убийством солдат правительственных войск Сирии. Как отмечает агентство, свидетельств причастности мужчины к террористическим группировкам найдено не было.