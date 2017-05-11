В парламенте Эстонии обсуждают договор об оборонном сотрудничестве с США

ТАЛЛИН, 11 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Парламент Эстонии в четверг завершил первое чтение проекта закона о ратификации договора между Эстонией и США о сотрудничестве в области обороны, который регулирует правовой статус и упрощает деятельность находящихся в стране американских военных.

Документ предполагается ратифицировать во втором чтении, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Договор был подписан 17 января нынешнего года американским послом в Таллинне Джеймсом Мелвиллом и министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна. США предложили заключить этот договор в августе 2016 года в связи с размещением в Эстонии американских военных в рамках миссии Atlantic Resolve, направленной на поддержку союзников по НАТО, в первую очередь в странах Балтии и в Польше.

Соглашение с США дополняет заключенные в рамках НАТО договоренности, регулирующие статус вооруженных сил стран-членов альянса (NATO SOFA), а также заменяет заключенное в 2015 году соглашение с США об использовании территорий и зданий в ведении Сил обороны Эстонии.

"В нем рассматривается, в частности, статус вооруженных сил США — участников соглашения, использование территорий и строений эстонских Сил обороны американскими военными, а также право американских военных самим устанавливать необходимые им сооружения на предоставленных в их ведение территориях. Оно также регулирует юрисдикцию применения мер взыскания в отношении военнослужащих США и их иждивенцев в случае совершения ими проступков или преступлений во время пребывания в Эстонии", — говорится в сообщении.

В соглашении также уточняются случаи применения налоговых льгот, применяемых в отношении вооруженных сил США, в фокусе которых, в первую очередь, товары и услуги, предназначенные для официального использования. Общим принципом международного сотрудничества в сфере обороны являются то, что принимающая страна не получает дополнительную прибыль за счет страны, направившей к ней свои вооруженные силы.

Двусторонние соглашения о статусе вооруженных сил Эстония ранее заключила, в частности, с Кувейтом и Германией. США имеет подобные договоры с Испанией, Нидерландами, Польшей, Болгарией и рядом других государств.