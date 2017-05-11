В Таиланде погиб россиянин

БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Двадцатишестилетний россиянин Максим Непомнящий погиб в Бангкоке, упав с крыши торгового центра, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

"Полицейские пришли в посольство вчера и сообщили, что в ночь со вторника на среду неизвестный иностранец был обнаружен мертвым, с признаками падения с большой высоты, на улице возле здания торгового центра Thaniya Plaza. При нем был только телефон. Мы вместе позвонили по нескольким номерам из памяти телефона и выяснили, что погибший был российским гражданином, его звали Максим Непомнящий", — сообщил агентству дипломат. Полицейские обратились именно в российское посольство, так как интерфейс телефона, не пострадавшего при падении, был на русском языке.

В телефоне также сохранилась запись о бронировании погибшим на 7 – 9 мая номера в гостинице, расположенной неподалеку от торгового центра. В номере полицейские обнаружили паспорт россиянина, согласно данным которого, Непомнящий въехал в Таиланд 7 мая, сообщил консул.