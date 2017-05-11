Порошенко назвал дату подписания соглашения о безвизовом режиме с ЕС

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет Евросоюза по иностранным делам в четверг одобрил предоставление безвизового режима для поездок украинских граждан в ЕС, соглашение будет подписано 17 мая.

"Да! Мы это сделали! Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия", — говорится в обращении Порошенко, которое обнародовано на его странице в Facebook.

По его словам, подписание соглашения ожидается на следующей неделе.

"Семнадцатого мая в Страсбурге, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту президента", — добавил Порошенко.

Он поблагодарил всех, кто помог ему выполнить это предвыборное обещание и поздравил украинских граждан с этим решением.