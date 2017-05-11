Юнкер призвал как можно скорее принять Румынию в Шенген

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Румыния должна как можно скорее стать участницей Шенгенской зоны.
Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.
Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС и который вынудил ряд стран ввести временный контроль на границах.