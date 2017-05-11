В Литве почти девять тысяч человек остались без света из-за снегопада

ВИЛЬНЮС, 11 мая – РИА Новости. Почти 9 тысяч человек остались в Литве без электричества из-за обильного снегопада в ночь на четверг, сообщил оператор по распределению электроэнергии ESO.
По данным компании, без электричества остались жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Поломки нейтрализуют специалисты, однако работу могут затруднить заваленные снегом дороги и поваленные деревья.
"В Каунасском регионе без электричества оказались около 5,5 тысячи потребителей, в Вильнюсском регионе — около 3 тысяч потребителей", — говорится в сообщении.