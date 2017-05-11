Юнкер призвал румын не верить "немецкой пропаганде" о Трансильвании

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал румын не верить "немецкой пропаганде" о том, что саксы раньше люксембуржцев обосновались в Трансильвании, заявил он, выступая в румынском парламенте.

"Если бы я был в Трансильвании, я даже мог бы говорить по-люксембургски, потому что там несколько тысяч человек по-прежнему говорят на языке, похожем на люксембургский. Эта история восходит к XII веку, когда люксембуржцы обосновались в предгорьях Карпат", — сказал Юнкер.

Он заявил, что "не нужно верить немецкой пропаганде, которая гласит, что в Трансильванию первыми прибыли саксы".

"Это были люксембуржцы, не забывайте этого", — отметил председатель ЕК.