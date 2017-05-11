Россия на встрече КМСЕ поставит вопрос о правах человека на Украине

Реакция на события на Украине. Май 2017 (29)

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия будет обсуждать в рамках Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) тяжелую ситуацию с правами человека на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Естественно, будем обсуждать в рамках Комитета совета министров тяжелую правочеловеческую ситуацию на Украине", — сказал Мешков.

"Вы видите, что происходит там в этих для нас праздничные дни, когда ветераны опять стали объектами атак неофашиствующих молодчиков. Разговор будет серьезный и насыщенный", — добавил замглавы МИД РФ.